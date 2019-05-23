Ремонт в многострадальной школе искусств Кургана закончат челябинцы

Контракт на капитальный ремонт Детской школы искусств №1 в Кургане будет заключен с ООО «Проектно-строительная компания «Алькасар». Итоги торгов были подведены 23 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион длился не более 10 минут. Была подана всего одна заявка, с единственным участником и будет заключен договор. Судя по ИНН, компания «Алькасар» зарегистрирована в Челябинске и существует с 2012 года.

Начальная сумма контракта составляла 25 млн 675 тыс. рублей. В ходе торгов цена незначительно снизилась – на 120 тыс. рублей. Генподрядчик должен завершить работы до 31 августа текущего года. Источник финансирования – бюджет Кургана.

Напомним, ремонт и реставрация детской школы искусств по адресу: ул. Советская, 67, длится почти 8 лет. Ситуация осложняется тем, что дом, построенный еще в 1786 году, является объектом культурного наследия федерального значения. Именно здесь с 1832 по 1837 годы жил во время ссылки декабрист барон Розен.

Осенью 2018 года объект посетил врио губернатора области Вадим Шумков, который подчеркнул, что реставрация объекта нужно завершить как можно быстрее и пообещал городским властям всевозможную поддержку.

Курган, служба информации

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