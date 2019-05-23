Новый глава курганского УМВД раскрыл свои доходы. Его заместители заработали больше

Руководящий состав УМВД по Курганской области раскрыл доходы по итогам 2018 года.

Начальник регионального главка Дмитрий Свинов, не проработавший в Зауралье еще и двух месяцев, по итогам минувшего года задекларировал 1 млн 622 тыс. рублей. Его декларация размещена на сайте Тверского УМВД, где Свинов трудился до 1 апреля. В собственности у главного полицейского региона земельный участок 285 кв.м., дом площадью 208 квадратов и квартира 167 кв.м.

Заместитель начальника курганского УМВД – полковник внутренней службы Андрей Шамин – задекларировал доход в 1 млн 970 тыс рублей. У полковника в собственности дом 270 м.кв. и земельный участок 1623 кв.м.

Еще один заместитель Свинова – начальник следственного управления Тарас Будко, в 2018 году заработал 1 млн 655 тыс. рублей. Будко имеет долю в квартире 62 кв.м., скромный земельный участок 20,50 кв.м. и иномарку Kia Rio2012 года.

Курган, служба информации

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