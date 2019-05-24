40 процентов курганских предприятий работают с убытками

Курганстат озвучил результаты деятельности организаций Курганской области за 1 квартал 2019 года. Ведомство не учитывало субъекты малого бизнеса, предприятия с численностью работников менее 15 человек. Также в выборку не попали банки, страховые организации, государственные и муниципальные учреждения.

Доля прибыльных компаний – 60,3 процента (114 организаций), на их общем счету плюс 2,09 млрд рублей. В минус ушли 39,9 процентов (75 организаций), которые сообща продемонстрировали убытки на сумму 1,3 млрд рублей.

С прошлого года в курганской экономике практически ничего не изменилось. По итогам 1 квартала 2018 года с прибылью работали 59,3 процентов организаций. За бортом экономики оставались 40,7 процентов.

Главным «генератором» убыточной деятельности в Зауралье стала обрабатывающая промышленность. Именно здесь производства совокупно продемонстрировали почти миллиардный убыток. Самые успешные работают в такой отрасли, как добыча ископаемых, где уровень прибыльности составил 100 процентов.

Курган, служба информации

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