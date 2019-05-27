Курганского школьника, попросившего у Путина компьютер, посетил детский омбудсмен

Школьнику Илье Бетехину, который перед Новым годом попросил у президента Путина ноутбук, вручили подарок. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области. Мальчик живет в Далматовском районе.

«Перед Новым годом ему представилась возможность отправить свое желание главе государства Владимиру Путину. В это время Илья находился на лечении в одной из московских клиник, куда его направили врачи курганской больницы», – уточняет пресс-служба регионального правительства.

Долгожданный подарок школьнику, который из-за болезни обучается дистанционно, передала по поручению врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова детский омбудсмен Алена Лопатина. Подарок пришелся кстати. Сейчас Илья готовится к экзаменам за 9 класс.

Курган, Норвый День, служба информации

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