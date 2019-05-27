В Кургане мужчина ради 600 рублей убил старушку, которая его кормила

В Кургане будут судить мужчину, который убил пожилую соседку ради 600 рублей. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении него.

Убийство 35-летний житель Сафакулевского района совершил в ноябре 2018 года.

Обвиняемый пришел домой к старушке, которая иногда из жалости подкармливала неработающего и пьющего соседа. Гость попросил одолжить ему немного денег, но получил отказ. Тогда злоумышленник ударил свою благодетельницу по голове, а потом задушил. В доме убитой он нашел 600 рублей, которые и забрал себе.

Преступник скрылся в другом регионе, где его задержали. Обвиняемого будут судить по двум статьям УК РФ. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, дело будет направлено в Курганский областной суд. «За совершение указанного преступления обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – резюмировала прокуратура Курганской области.

Курган, служба информации

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