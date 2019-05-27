Жители Кургана не хотят голосовать за действующих депутатов на новых выборах

В Кургане 27 мая подвели итоги предварительного голосования «Единой России». Среди 95 кандидатов в депутаты гордумы названы те, за кого отдано наибольшее число голосов.

По данным реготделения партии на избирательные участки Кургана пришли более 18 тыс. жителей. Явка составила 7,14 процентов.

По итогам прймериз в округах номер1,2,3 лидировали действующие депутаты гордумы Сергей Руденко, Виктор Дударев и Артем Исламов. В округе номер четыре директор ООО «Курганское телевидение» Татьяна Хильчук обогнала нынешнего депутата Юрия Истомина. В округе номер пять действующий депутат Александр Емелин также ослабил свои позиции, уступив директору ООО «Экспертное бюро труда и социальных отношений» Роману Сергеечеву.

В шестом округе праймериз не прошли сразу два депутата гордумы – Сергей Сухарев и Юрий Калинин. Первую строчку там занял предприниматель Сергей Бардин. В округе номер семь победу одержал еще один курганский предприниматель – Иван Портнов.

В 8,9 и 10 округах лидировали Александр Маклыгин (заместитель директора НПО «Курганприбор»), не оставивший шансов на победу действующему депутату Евгению Карчебному, бухгалтер Анастасия Романович и директор седьмой школы Любовь Силантьева.

Округа №11 и 12 за собой оставили братья Прозоровы – Олег и Игорь, оба действующие депутаты Думы. В округе №13, где не было опытных законотворцев, победила директор школы номер 52 Людмила Алешкова.

Кандидатов в депутаты было достаточно, но внутрипартийный план курганские единороссы все же не выполнили. «Планировали, что наберем для праймериз 110-120 человек. Не получилось», – признался «Новому Дню» на условиях анонимности представитель регионального отделения ЕР.

Политтехнолог Алексей Орлов подтверждает, что единороссы не добрали до спущенной им нормы, но считает, что почти сотня желающих на 13 округов более чем достаточно. «Тем более, что в общем списке сразу было очень много технических кандидатов, спойлеров. И массовка после праймериз уходит», – уверен Орлов.

Если бегло просмотреть биографии всех участников предварительного голосования, то становится понятно, что на праймериз действительно «заманивали» кого только могли. Активисты, беспартийные, пенсионеры, казаки, рабочие, промышленники, безработные, бюджетники, креаклы и, в хорошем смысле, городские сумасшедшие. А вот кандидатов-тяжеловесов практически нет.

Алексей Орлов объясняет этот феномен просто. Главная причина – низкий статус депутатов городской Думы.

«Зарабоплату получают только председатель и его заместитель. То есть материального стимула иметь депутатский мандат нет никакого. Только если ради удовлетворения личных амбиций. Проанализируйте сами – 70 процентов депутатов нынешнего шестого созыва не собираются продлевать свой срок в Думе. Наигрались. Второй важный момент: крупный бизнес, финансовые и промышленные группы не продвигают своих лоббистов в гордуму. Смысла в этом нет никакого. Посредники, чтобы зайти в кабинет к любому чиновнику в городской мэрии, им не нужны. Все вопросы можно решить напрямую», – сказал г-н Орлов.

Напомним, за следующий состав думы жители столицы Зауралья проголосуют 8 сентября.

Курган, служба информации

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