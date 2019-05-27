Глава Кургана владеет тремя десяткам земельных участков

Первые лица администрации Кургана отчитались о доходах, полученных в 2018 году. Глава города Андрей Потапов показал доход в 6,2 млн рублей против 1,7 млн в 2017 году. У градоначальника в долевой собственности 31 земельный участок, общая площадь земли превышает 36 тыс. м. кв. (каждый из участков площадью от 900 до 1500 м. кв). В декларации за 2017 год у Потапова значилось такое же количество собственности. Изменилась у главы только одно – из отчета исчезла квартира в 33 кв м. Сити-менеджер ездит на «НИССАН Кашкай».

У первого заместителя главы города – Андрея Жижина материальное состояние немного улучшилось. Его годовой доход превысил 1,7 млн рублей (вместо 1,3 по итогам 2017 года). Он по-прежнему владеет земельным участком 1502 «квадратов», домом 209 м. кв. и небольшой квартирой – 27,7 «квадратов». Исчезла из декларации Жижина иномарка – автомобиль «Ниссан».

Курган, служба информации

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