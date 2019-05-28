В Кургане не будут наказывать мужчину, который украл мощи из собора

В Кургане закончился суд над 40-летнем жителем города, который в августе 2018 года вынес из курганского кафедрального собора ковчег с мощами великого князя Александра Невского.

Все произошло на глазах у прихожан и батюшек. Мужчина просто схватил ковчег и попытался скрыться. Далеко не убежал, был задержан на улице.

Как сообщает региональная прокуратура, прихожанин Александро-Невского кафедрального собора действовал в состоянии невменяемости. Он освобожден от уголовной ответственности, но будет отправлен на принудительное лечение.

Курган, служба информации

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