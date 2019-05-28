В Кургане у жилого дома нашли мину

В Кургане на улице Южная в нескольких метрах от жилого дома найдена мина калибра 82 мм. Информацию об этом 28 мая 2019 года опубликовал о агентство kurgan.ru. Пресс-служба регионального управления Росгвардии уточнила для «Нового Дня», что опасная находка была обнаружена еще на прошлой неделе, но рассказали о ней только сейчас.

Кто наткнулся на мину во дворе и рядом с каким домом это произошло, в региональном управлении Росгвардии сообщать отказались. Там лишь уточнили: прибывшие на место ЧП сотрудники ОМОН убедились, что боеприпас оказался опасным (3 класс опасности) и реально представляет угрозу жизни людей. После чего мину вывезли на специализированный полигон, где она и была уничтожена.

«Мина была со следами сильной коррозии. Оценить ее возраст невозможно», – резюмировали представители Росгвардии.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 28.05.19

Курганскому депутату не отдали контракт на ремонт «убитой» дороги. / О губернаторских выборах в Курганской области объявят в июне. / В Кургане не будут наказывать мужчину, который украл мощи из собора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»