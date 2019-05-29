Курганской областью заинтересовался партнер Ferrari, Alfa Romeo и BMW

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков встретился с президентом итальянской компании CERIN S.р.A Борисом Кусковым. Бизнесмен посетил Зауралье, чтобы оценить перспективы открытия в регионе нового предприятия.

Cerin S.p.a – один из крупнейших в Европе производителей твердосплавного монолитного инструмента. Компания была основана в 1971 году, ежедневно выпускает около 3000 единиц инструмента. Продукция Cerin S.p.a применяется Airbus, Boeing, Ferrari, Nokia, Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, Beretta.

Вадим Шумков рассказал о преференциях, которые может получить иностранный партнер, если разместит производство на территориях опережающего развития «Варгаши», «Далматово», «Катайск», индустриальном парке в Кургане с готовой инфраструктурой.

«Мои коллеги подобрали для вас предприятия, которые могут быть потенциальными партнерами вашего проекта. Если вы готовы сами реализовывать проект, то у нас есть индустриальный парк, где вы можете разместиться как резидент. Наша задача – предложить вам максимальное количество возможностей, ваша задача – выбрать наиболее удобный формат, который вам понравится», – резюмировал Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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