В Курганской области не могут потушить стихийную свалку

В селе Введенское Кетовского района не могут потушить свалку, которая загорелась в ночь на 28 мая. С пожаром боролись несколько часов, до 4 утра 28 мая. Открытого возгорания нет, но тление мусора на глубине 3-4 метров продолжается до сих пор.

О ЧП сообщили местные жители, которые оставляли свои комментарии в группе «ЧП Курган»«ВКонтакте». «Дым разъедает глаза, и дышать вообще не возможно», – писали люди.

Как сообщила «Новому Дню» советник главы Кетовского района Мария Духновская, горящая свалка в селе Введенское – одна из многочисленных стихийных свалок района. Практически в каждом из 25 сельсоветов района есть несанкционированные площадки с ТБО. Что касается данного незаконного мини-полигона, то мусор там скапливался годами.

«Когда-то на этом месте был небольшой овраг, который за несколько лет превратился в большую мусорку. Официально ТБО туда не вывозится, мусор скидывают местные жители. Приезжают на машинах и выкидывают мешками. Есть еще прошлогоднее решение суда, которое обязывает нас ликвидировать несанкционированную свалку. Решение суда мы будем выполнять», – уточнила Духновская.

В данный момент на месте возгорания дежурит пожарная машина. Работает техника: выкопали ров, чтобы огонь не распространился дальше. Помимо этого местная администрация перекрыла все подъездные пути к месту возгорания, чтобы жители села не могли сваливать туда мусор.

В администрации Кетовского района не скрывают, что на ликвидацию такого количества несанкционированных свалок денег не хватает. Примерная стоимость работ сейчас уточняется и зависит от того, какое количество техники придется задействовать.

«Мы одну стихийную свалку в районе уже ликвидировали. Вывезли десять «КамАЗов» на шуховский полигон ТБО. Со свалкой в селе Введенское будет тоже самое. Часть финансовых проблем нам тогда помог решить областной департамент природных ресурсов, плюс деньги сельсовета. Окончательную смету озвучить пока не готовы», – резюмировала советник главы Кетовского района.

Курган, служба информации

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