Мэрия Кургана отчитается о дефицитном бюджете

29 мая на заседание гордумы Кургана будет вынесен отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год. При доходах города 5,9 млрд рублей расход превысил 6,3 миллиарда. Дефицит бюджета составил по итогам 2018 года 404,5 млн рублей. Практически вся сумма кассового разрыва объясняется кредитами, которые брала мэрия Кургана.

Одним из главных источников поступлений средств остаются налоги. Только налог на доходы физических лиц принес городу 1,468 млрд рублей. До плана по сборам НДФЛ в Кургане слегка не дотянули. Предполагалось, что данная статья дохода составит 1,479 млрд.

Напомним, на текущий год бюджет столицы Зауралья запланирован в размере 7 ,5 млрд рублей. Расходы расписаны на сумму 7,9 млрд. Соответственно, уровень дефицита остается практически неизменным.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 29.05.19

В Курганской области не могут потушить стихийную свалку. / Курганской областью заинтересовался партнер Ferrari, Alfa Romeo и BMW. / Вдова убитого и расчлененного казака в ХМАО недовольна приговором убийце из Кургана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»