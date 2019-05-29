В Кургане УФАС пересчитает «магазины экс-губернатора Богомолова»

Управление антимонопольной службы по Курганской области (УФАС) планирует высчитать долю, которую в розничной торговле занимает сеть продовльственных магазинов «Метрополис». Об этом ведомство сообщило 29 мая.

На большое количество магазинов «Метрополис» в прокуратуру Кургана пожаловался житель города. Обращение гражданина было перенаправлено в УФАС. Курганца возмутило открытие очередной торговой точки в новом здании на ул. Мостостроителей. «По мнению заявителя, данные сетевые магазины занимают значительную долю в Кургане, и по действующему законодательству их количество должно быть ограничено», – уточнили в региональном УФАС.

Глава УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская напомнила, что если годовая доля сети превышает 25 процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении, то она не может приобретать или арендовать дополнительные торговые площади.

Атимонопольная служба, чтобы определить долю «Метрополиса» на рынке, изучит данные статистики «о размере общего оборота розничной торговли продовольственными товарами за 2018 год в границах города Кургана».

Сеть магазинов «Метрополис» курганцы связывают с экс-губернатором Зауралья Олегом Богомоловым, который руководил областью с 1997 по 2014 годы. По неофициальной версии, у истоков создания торговой сети стоял один из родственников бывшего главы региона. Однако сам Богомолов неоднократно отрицал свою аффилированность с ООО «Компания»Метрополис». И официально ни он, ни его ближайшие родственники в учредителях ООО никогда не значились.

По данным системы СПАРК, до 2015 года ООО «Комапния «Метрополис» с 51%-ой долей контролировал кипрский офшор – «ONESTIA LIMITED». Также в состав учредителей общества входили Вадим и Василий Славины (16,9 и 13,6 процентов соответственно), Павел Паздерин (9,3 процента) и Константин Соколов (9,2 процентов).

Сейчас, по данным системы СЕЛДОН, соотношение долей среди собственников изменилось. Из состава учредителей исчезла «ONESTIA LIMITED». Основными владельцами стали Вадим Славин (42,9 процентов) и Василий Славин (38,6 процентов). Доли Паздерина и Соколова остались прежними.

Курган, служба информации

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