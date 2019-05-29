Бюджет Зауралья получил незапланированные доходы

В первом квартале 2019 года бюджет Курганской области исполнен с профицитом 57,5 млн рублей. Такие цифры были озвучены 29 мая на заседании регионального правительства.

Об исполнении регионального бюджета за январь-март текущего года отчитался глава финансового управления Константин Ермаков. За указанный период доходы областного бюджета составили 8,4 млрд рублей, расходы превысили 8,3 миллиарда.

В общей статье дохода 4 миллиарда – собственные средства. Ермаков уточнил, что по сравнению с прошлым годом увеличение составило 49 млн рублей. Безвозмездное поступление в региональный бюджет – 4,4 млрд рублей, что на 110 млн рублей меньше, чем 2018 году.

Что касается статьи расходов по итогам первого квартала, то 5,5 млрд рублей были направлены на расходы социального характера.

Напомним, что по итогам 2018 года областной бюджет составил 39,8 млрд рублей, расходы – 39,7 миллиардов. Профицит превысил 164 миллиона. В прошлом году Зауралью удалось не нарастить госдолг, величина которого сохранилась на уровне 16,6 млрд рублей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 29.05.19

В Кургане УФАС пересчитает «магазины экс-губернатора Богомолова». / Курганцам начнут бесплатно раздавать землю, но есть условие. / Мэрия Кургана отчитается о дефицитном бюджете. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»