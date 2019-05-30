«Дочка» РЖД опять пытается продать курганскую базу отдыха с конюшней

Российский аукционный дом (РАД) 28 июня проведет торги по продаже спортивно-оздоровительной базы отдыха «Алые паруса». Объект находится в Шадринском районе (ближе к селу Мыльниково), его общая площадь превышает 81 тыс кв.м. Начальная цена лота – 26,984 млн рублей.

По данным РАД, база «Алые паруса» состоит из нескольких зданий. На продажу выставлены земельный участок, конюшня (223 кв м), котельная, склад, насосная башня, три спальных корпуса с верандами (каждый около 170 кв м), жилой дом, лыжная база, гостевой дом с мансардой (149 кв м), столовая и кафе. Договор купли-продажи будет заключаться между покупателем и АО «РЖД-Здоровье», которое владеет ведомственными санаториями РЖД.

Это не первая попытка «дочки» РЖД «скинуть» с баланса курганскую базу отдыха. В 2016 году РАД уже объявлял аналогичный аукцион, но желающих купить «Алые паруса» не нашлось. Продавец не демпингует, а, напротив, повышает стоимость своих активов. Три года назад база выставлялась на аукцион с начальной стоимостью 26,6 млн рублей.

База отдыха позиционирует себя как спортивно-оздоровительную, где одномоментно могут проживать до 150 гостей.

Курган, служба информации

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