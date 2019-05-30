В Курганской области во время пожара погибла четырехлетняя девочка

Следователи начали проверку из-за гибели ребенка в поселке Мишкино. Об этом 30 мая сообщает следственное управление СК по Курганской области.

Вечером 29 мая в одном из частных домов на улице Труда произошел пожар. В горящем доме находились двое детей, взрослых не было. «Погибла девочка 2015 года рождения, причина смерти – острое отравление угарным газом. Старшему брату удалось спастись», – сообщает региональный следком.

По предварительны данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Курган, служба информации

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