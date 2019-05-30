Директор дома культуры Кургана стала фигурантом уголовного дела

В курганском доме культуре нашли коррупцию: директор учреждения стала фигурантом уголовного дела. Она подозревается в злоупотреблении полномочиями. Женщина выплатила себе зарплату за тот период, когда она отдыхала в санатории.

Нарушение было допущено еще в 2017 году, но о нем прокуратура Курганской области сообщила только 30 мая 2019 года.

Согласно фабуле дела, директор учреждения «Городской дом культуры им. Горького» дала указание своему подчиненному отметить ей рабочие дни с 10 февраля 2017 года по 18 февраля. В этот период на работе ее не было. Она отдыхала в санатории, причем за счет бюджета. Однако благодаря тому, что ее внесли в табель, женщина получила зарплату.

Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело в отношении руководителя возбудили полицейские. Квалификация – часть 1 ст. 285 УК.

В сообщении надзорной инстанции не указана фамилия подозреваемой и сумма полученнных ею средств. Согласно базе данных «Селдон», с 2009 году дом культуры возглавляет Светлана Карпова. Получить ее комментарии сегодня не удалось. По телефону приемной ответили, что ее на месте нет, там не смогли сказать, когда руководитель будет доступна для общения.

Курган, служба информации

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