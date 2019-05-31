Разрушенная курганская церковь 19-го века не дождалась ремонта

В Курганской области не состоялся тендер на реставрацию объекта культурного наследия – церковь Спаса Преображения в селе Батурино (Шадринский район). Церковь 1819-1842 годов постройки планировали восстановить до декабря 2019 года. Сумма затрат на реставрационные работы – 29,9 млн рублей.

Средства выделены из федерального бюджета. Курганский храм был включен в план «проведения работ по сохранению объектов культурного наследия на 2019-2020 годы, находящиеся в федеральной собственности и собственности религиозных организаций».

На торги, размещенные на сайте госзакупок, заявился всего один участник – ООО «Равелин» (предположительно, компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге). Однако этот подрядчик не вписался в требования 44-ФЗ. Как уточняется в протоколе комиссии, к заявке не были приложены копии документов, подтверждающих фактическое наличие ремонтно-строительного оборудования. Забавный факт: не было даже подтверждающих документов на циркулярную пилу и перфоратор.

Список реставрационных работ, необходимых культовому объекту, включает несколько позиций от воссоздания фундамента и прочих элементов храма до монтажа пожарной сигнализации.

Кирпичная двухпрестольная церковь в стиле барокко была построена в начале 19-ого века на месте деревянной церкви. В 1931 году храм был закрыт по решению поселкового совета, в 1995 году церковь вернулась в лоно РПЦ. В относительный порядок был приведен один из приделов прихода, где проходят службы.

Курган, служба информации

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