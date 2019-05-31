В Кургане массово закупают квартиры для силовиков

Более 38 млн рублей будет потрачено на покупку квартир для сотрудников полиции Курганской области. По данным сайта госзакупок, ведомство за последние несколько дней разместило сразу 37 аукционов на «приобретение жилого помещения для нужд УМВД». Средняя стоимость каждого лота – чуть более 1 млн рублей, максимальная – 1,7 млн рублей, минимальная – 363 тыс. рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном полицейском главке, данное жилье приобретается на средства федерального бюджета для пенсионеров УМВД и действующих сотрудников. Жилье будет передаваться полицейским по договору социального найма, что не исключает дальнейшей приватизации квадратных метров.

В УМВД по Курганской области также уточнили, что список очередников, в который были включены ветераны, пенсионеры службы, действующие сотрудники, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, был составлен еще в 2005 году. Квартиры для очередников покупаются нерегулярно, по мере поступления средств.

В пресс -службе регионального УМВД утверждают, что нынешние массовые закупки жилья не имеют отношения к руководству управления. Начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов поживает в ведомственной квартире. Напомним, Дмитрий Свинов прибыл в Курган в апреле. До этого назначения он был заместителем начальника УМВД по Тверской области.

Курган, служба информации

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