«Бедные» курганцы просят не благоустраивать дворы «богатых»

На портале «Инициативы Зауралья» появилось обращение жителей Кургана с просьбой пересмотреть условия отбора дворов для благоустройства.

Авторы инициативы уточняют, что заявки курганцев на благоустройство придомовой территории удовлетворяются при выполнении некоторых условий. «Например, чем больше жильцы готовы софинансировать работу, тем больше баллов; нет долгов по оплате за капитальный ремонт – больше баллов; делали благоустройство сами недавно за свой счет – больше баллов. Таким образом придомовые территории домов с активными и более обеспеченными жильцами ремонтируются чаще и дороже, чем дворы окраин, где люди менее активны, не способны организовать общее собрание и менее платежеспособны», – сообщается в инициативе.

Авторы петиции не просто просят изменить способ отбора домов, но и предлагают, как это сделать: в первую очередь приводить в порядок те дворы, которые находятся в худшем состоянии. При этом активисты не против, чтобы был определен стандартный минимальный набор работ. «Ремонт проездов во дворы, асфальтовое покрытие у подъездов, организация газонов и парковки. Остальное оставить на реализацию жителями за свой счет (или за счет управляющей компании)", – говорится в обращении.

Сервис по сбору инициатив жителей области был создан для того, чтобы зауральцымогли внести свои предложения по улучшению условий жизни в регионе в целом и в каждом населенном пункте. Обратиться со своей идеей может любой гражданин. Заявка проходит обязательную предварительную экспертизу (не более 3 рабочих дней), после чего она появляется на сайте.

Чтобы инициатива получила поддержку органов власти, опубликованное предложение должно набрать нужное количество голосов – для каждого муниципалитета региона определен свой порог. Для столицы региона он таков: 112 голосов «за» при, минимум, 160-ти проголосовавших. Голосовать можно под опубликованной инициативой. Предложение о смене способа выбора дворов для благоустройства на текущий момент поддержали 59 человек.

Курган, служба информации

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