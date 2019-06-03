Курганские чиновники увидели необычную белочку (ФОТО)

В Кургане возле регионального департамента образования появился новый арт-объект. Об этом в группе «АртШкафы» написал курганский урбанист Денис Чумак. Активисты –урбанисты перекрасили трансформаторную будку в желтый цвет и нарисовали «белочку Умелочку», которая держит путь на форум «Утро».

Форум «Yтро-2019» пройдет с 20 по 30 июня в Тюмени. Создатели паблика «АртШкафы» в социальной сети «ВКонтакте» уточняют, что рисунок появился благодаря департаменту образования. Автор эскиза – Денис Чумак.

Денис-урбанист», как его называют в столице Зауралья, не первый раз воплощает в жизнь свои задумки. Его визитная карточка – перекраска городских электрошкафов, которые обычно обклеены объявлениями.

Дебютировал активист в 2018 году, когда на пересечении улиц Куйбышева и Пичугина нарисовали на электрощите своего земляка, юмориста Юрия Гальцева. Шутливый портрет Гальцева, который держит в руках огромный пистолет, дополнила фраза из песни знаменитого курганского комика «А хулиганов нет».

Курган, служба информации

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