В Кургане за миллиард рублей отремонтируют самый загруженный мост

В Кургане стартовало обсуждение аукциона на ремонт моста по пр. Машиностроителей. Оно проходит на портале госзакупок.

Сумма контракта превысит миллиард рублей . Срок обсуждения – до 13 июня. После этого можно ожидать размещения торгов. Предполагается, что ремонтные работы растянутся на три года, нужную сумму город будет получать тремя траншами. В 2019 году – 270 млн рублей, 2020 год – 450 млн рублей, 2021 год – 325 млн рублей.

Ранее ремонт путепровода через железную дорогу анонсировал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. По поручению главы региона департаменто строительства, госэкспертизы и ЖКХ подготовил и направил в Минтранс РФ документы на финансирование реконструкции проблемного объекта – моста ЖБИ.

Протяженность путепровода – 462 метра, мост соединяет центральную часть города с другими микрорайонами. Развязка традиционно загружена, трафик через мост – около 16 тыс. автомобилей в сутки.

«Конструкции уже более 40 лет, она изношена и не отвечает современным требованиям по основным показателям: безопасность движения, грузоподъемность и надежность. Поэтому в декабре прошлого года движение по мосту ограничили», – объяснял необходимость срочных работ Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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