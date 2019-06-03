Курганские власти берут кредит на пять миллиардов рублей на покрытие долгов

Курганская область намерена взять кредит – пять млрд рублей. Сообщение о возможном привлечении заемных средств размещено на сайте госзакупок.
Торги разбиты на пять лотов. Сейчас идет этап подачи заявок банками. Как сообщил «Новому Дню» заместитель губернатора Курганской области – начальник регионального финансового управления Константин Ермаков, заемные средства берутся на погашение ранее полученных кредитов. «Сроки погашения наступили. Новые кредиты к тому же планируется взять под меньший процент, что снизит расходы на обслуживание государственного долга», – уточнил Ермаков.
Срок кредитования – три года. В 2018 году региону удалось не нарастить госдолг, величина которого сохранилась на уровне 16,5 млрд рублей.
Курган, служба информации
Курган. Другие новости 03.06.19
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