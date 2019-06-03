Курганец нашел на участке останки человека начала прошлого века (ФОТО)

Курганец обнаружил на своем участке останки человека, которые пролежали в земле более 100 лет. Житель сообщил о находке силовикам. Сейчас специалисты проводят экспертизу, чтобы понять, чьи кости найдены в земле.

Скелет неизвестного житель села Митино в Кетовском районе обнаружил во время земляных работ 28 мая 2019 года. Они лежали на глубине 1,2 метра на территории одного из домовладений, расположенных по улице Центральная.

О возрасте костей сообщают 3 июня 2019 года в следственном управлении СК Курганской области, которое проводит проверку. На место обнаружения скелета силовики уже выезжали. Сейчас следователи ждут результатов экспертизы.

Кетовский район, служба информации

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