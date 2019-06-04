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Вторник, 4 июня 2019, 11:22 мск

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Облдума Курганской области утвердила губернаторские выборы

фото – сайт Курганской областной думы

На заседании Курганской областной думы дан старт губернаторским выборам. Депутаты 4 июня проголосовали за назначение выборов на 8 сентября 2019 года.

Как сообщал «Новый День», для формального утверждения даты выборов было собрано внеочередное заседание региональной думы.

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков пока не делал никаких официальных заявления о своем участии в выборной кампании.

Курган, служба информации

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