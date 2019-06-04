В Кургане за миллион рублей отремонтируют Аллею Славы

В Кургане до 20 августа должна быть отремонтирована Аллея Славы. По данным портала госзакупок, тендер на проведение работ выиграло курганское ООО «Строительно-монтажное управление №1». Городской и областной бюджеты выделили на эти цели один миллион рублей.

В материалах конкурса сообщается, что подрядчик должен заменить тротуарную плитку, привести в порядок мраморные поверхности (обелиск), покрасить мемориальные плиты с именами погибших воинов, отреставрировать гранитную лестницу и привести в надлежащий вид стеллу «Зауральцы – Герои Советского Союза».

Аллею Славы, где расположен Вечный огонь, мэрия Кургана обещала привести в порядок к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы проводятся в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Помимо Аллеи Славы планируется благоустройство Парка Победы, территории возле памятников воинам 32-го лыжного полка и воинам-рабочим завода «Кургансельмаш».

Курган, служба информации

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