Курганские следователи выясняют причину смерти роженицы

Следственный комитет Курганской области возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи». Об этом ведомство заявило 5 июня 2019 года.

39-летняя жительница Шадринска скончалась 22 мая после рождения ребенка. «По данным следствия, смерти женщины предшествовала обильная кровопотеря», – уточняют в следственном управлении СК по Курганской области.

Дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Шадринск, служба информации

Шадринск. Другие новости 05.06.19

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