В Кургане машина с журналистами попала в ДТП

Машина с тележурналистами «ГТРК-Курган» попала в ДТП. ЧП случилось 5 июня 2019 года на улице Гоголя в 17:30. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД по Кургану.

Представители телекомпании уточняют: их сотрудники ехали на съемку, машину «ГТРК» не пропустил автомобиль, который выезжал со второстепенной дороги. «При повороте налево на нерегулируемом перекрестке с улицей Володарского водитель Mitsubishi не уступил дорогу и врезался в ехавший прямо автомобиль ВАЗ-21108», – дополнили картину в госавтоинспекции.

В ДТП пострадала корреспондент курганской телекомпании, она ударилась лицом о панель. Госпитализация журналистке не потребовалась.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 05.06.19

Курганские власти сделали заявление о судьбе спортивного колледжа. / Визит Шумкова в Каргаполье: новые дороги и повышение зарплат. / Курганские следователи выясняют причину смерти роженицы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»