Курганский суд вынес приговор иностранцу за жестокое убийство

Курганский суд вынес суровый приговор гражданину Украины, убившему страхового агента в Юргамышском районе. Присяжные заседатели настояли, чтобы преступник отправился в колонию строго режима на 19 лет.

По данным следственного управления СК по Курганской области, фабула дела такова: 41-летний иностранец в декабре 2017 года напал на пенсионерку, которая работала страховым агентом. При ней были деньги от страхователей – 43 тыс. рублей. Убийца сначала несколько раз ударил свою жертв тупым предметом по голове, а потом задушил. Удавкой послужил шнур телефонной зарядки, который преступник достал из сумочки убитой. Тело отвез на санках в пустынное место и присыпал снегом. С собой преступник прихватил и деньги и золотые украшения убитой.

Дело было возбуждено по двум тяжким статьям УК РФ – убийство и разбой. По данным курганского следкома, гражданин Украины будет отбывать наказание в колонии строго режима, куда он отправится на 19 лет. Также суд постановил взыскать с него два млн рублей – компенсация морального и материального вреда семье погибшей.

Курган, Юргамышский район, служба информации

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