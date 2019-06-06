Курганских бизнесменов атаковали инспекторы-«мошенники». Эксклюзив: запись разговоров

Государственная инспекция труда Курганской области 6 июня заявила о фактах мошенничества. Предпринимателям звонят от имени ведомства, пугают скорой проверкой и вынуждают купить «печатную продукцию в сфере охраны труда». Как сообщили «Новому Дню» в трудинспекции, в основном звонки поступают ИП и представителям малого бизнеса.

Мы связались с одним из предпринимателей, который предоставил «Новому Дню» запись разговора с «инспектором» Мариной Викторовной. Предприниматель Евгений сообщает, что женщина, представившаяся инспектором, звонила несколько раз и анонсировала скорую проверку. Предложила подумать заранее: все ли нормы и правила выполняются в организации, напомнила о том, как часто меняется законодательство и предложила купить «методичку» за 2,5 тыс рублей. «Мы ничего платить не стали», – говорит предприниматель.

Евгений предоставил «Новому Дню» запись одного из телефонных разговоров. «Здравствуйте, трудовая инспекция как бы вас беспокоит», – начала свой разговор инспектор, которая назвала только имя и отчество – Марина Викторовна.

Она расспросила как в организации заполняются журналы, как проводится обучение по охране труда и пообещала 10 июня прибыть с обязательной проверкой, которая проводится раз в пять лет. «Предписания, штрафы… Вы через все это хотите пройти?», – угрожающе спросила гражданка, выступающая от имени трудинспекции, когда услышала, что платить ей никто не собирается.

В курганской гострудинспекции «Новому Дню» сообщили, что за последние несколько дней от предпринимателей поступило более 10 звонков. Люди спрашивали: действительно ли у них будут проблемы, если они до проверки не купят методички и буклеты, в которых расписаны новые правила по охране труда.

«Государственная инспекция труда напоминает, что инспекторы труда посещают объекты при наличии служебного удостоверения и распоряжения на проверку, подписанного руководителем и заверенного печатью. Никакие платные услуги инспектор не оказывает. Уважаемые работодатели, будьте бдительными и в подобных случаях обращайтесь в правоохранительные органы», – официальная позиция ведомства. По данным «Нового Дня», вся информация будет передана в УМВД по Курганской области.

Мы попытались позвонить по номеру, которым пользуется «инспектор Марина Викторовна», но абонент не ответил.

Аудиозапись разговора с лже-инспектором

Курган, служба информации

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