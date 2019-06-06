Власти Зауралья готовы купить в кредит общественный транспорт

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков встретился с гендиректором АО «Сбербанк лизинг» Вячеславом Спировым. Главной темой переговоров стало приобретение городского общественного транспорта и коммунальной техники с использованием механизмов лизинга. Беседа состоялась в рамках экономического форума в Петербурге в четверг, 6 июня 2019 года.

«Сбербанк Лизинг» – это одна из системообразующих компаний, которая предоставляет такие услуги. Нам интересны их возможности с точки зрения расширения поставок оборудования по льготным схемам в проекты Курганской области. С учетом того, что мы завели сейчас по трем программам субсидирования схемы поддержки лизинга. Это программы для МСП, промышленности и АПК. Я полагаю, что лизинговые схемы будут интересны тем, кто строит, создает новые производства. Мы возвращаем до 30% стоимости оборудования через компенсацию первого взноса. Все эти вопросы и программы обсудили с руководителем «Сбербанк Лизинга», которому участие в таких программах также интересно», – прокомментировал начало переговоров Вадим Шумков., которого цитируют в его пресс-службе.

«Лизинг зарекомендовал себя как удобный и эффективный инструмент для решения социальных задач субъектов и муниципалитетов. Благодаря таким проектам городская инфраструктура становится все более комфортной и удобной для жителей», – отметил руководитель «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров.

Курган, Санкт-Петербург, служба информации

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