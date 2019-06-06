У Курганской области появится свой СПГ-завод

В Курганской области появится завод по переработке природного газа. Вадим Шумков подписал соглашение об этом с компанией «Группа ОЗ». Предприятие должно появиться в 2020 году.

Условия обсуждали в четверг, 6 июня 209 года, на экономическом форуме в Петербурге. Вместе с Шумковым подпись под соглашением поставил гендиректор компании «Группа ОЗ» Григорий Шифрин.

Планируется, что произведенное новым предприятием топливо – сжиженный природный газ (СПГ) – займет дефицитные ниши регионального рынка, а также обеспечит экспорт на рынки Казахстана и Китая, рассказывают в пресс-службе правительства области.

«Мы с компанией договорились о том, что они начинают комплекс работ по строительству завода СПГ по сжижению газа и производству жидкого газового топлива. Там несколько десятков рабочих мест, порядка миллиарда рублей капитальных инвестиций, но пока это только начало работы. Компания принимает соглашение, чтобы понимать, как двигаться. Надеюсь, что все стороны отработают обязательства, а мы в течение года-полутора максимум получим небольшое, но крепкое новое производство в Курганской области», – подчеркнул Вадим Шумков, которого цитируют в пресс-службе правительста.

Председатель совета директоров «Группа О3» Константин Колесников отметил, что компания планирует реализовать социальные проекты. В частности, будет помогать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

ООО «Группа О3» – технологическая компания, производящая защитные материалы и оказывающая промышленный сервис для строительства и безопасной эксплуатации индустриальных и инфраструктурных объектов.

Курган, Петербург, служба информации

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