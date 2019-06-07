В Кургане названы главные загрязнители водопроводной воды

Нефтепродукты, хлориды и железо – управление Роспотребнадзора по Курганской области назвало основные загрязняющие вещества, сбрасываемые в водоемы области.

Данные ведомства включены в доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона за 2018 год. Главную артерию области – реку Тобол – загрязняют очистные сооружения канализации областного центра и ряд крупнейших предприятий. В пятерку основных загрязнителей вошли «КАВЗ», «Курганская генерирующая компания», «Курганский машиностроительный завод», «Курганстальмост», «НПО «Курганприбор».

К территориям риска по загрязняющим веществам, содержащимся в водопроводной воде, отнесены практически все муниципалитеты области. Превышение нормируемого уровня ПДК по железу фиксируется в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах.

Хлориды – беда Шумихинкого района. А марганец – проблема Шатровского района и Кургана. Такой химический элемент, как бор, отравляет воду в Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Мишкинском, Притобольном, Шадринском, Шумихинском, Щучанском районах и Шадринске.

Под воздействием бора, оказывающего санитарно-токсикологическое действие на организм человека, находится 57,8 тыс. населения Курганской области. Под воздействием железа живут 81,1 тыс. курганцев. Под воздействием марганца – 316,7 тыс. населения.

По данным регионального Роспотребнадзора, 82 процента населения области обеспечены централизованным водоснабжением, 17 процентов не имеют доступа к водопроводной воде, 0,74% курганцев пользуются привозной водой.

Курган, служба информации

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