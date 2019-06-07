Курганский УКС: деревянные подпорки на детские кроватки в садике не падали

В мэрии Кургана опровергли информацию об обрушении опоры в детском саду № 14. Директор городского управления капитального строительства Андрей Чудаков рассказал «Новому Дню», что происходило в дошкольном учреждении, которое курганцы активно обсуждают в соцсетях и заодно высмеивают строителей, поддерживающих опасный потолок деревяшкой.

7 июня детский сад посетила большая комиссия, в состав которой вошли сам г-н Чудаков, начальник отдела административно- технической инспекции Артур Демидов, проектировщики и представители нескольких департаментов мэрии Кургана.

«Я не знаю, откуда берется информация, но она не соответствует действительности», – заявил Чудаков и синхронизировал события.

Несколько месяцев назад на простенках здания обнаружились трещины, после чего было принято решение о ремонте. «Разработали проект, объявили торги по выбору подрядчика. Все это требует времени. На этот период было принято решение выставить временные деревянные подпорки, необходимые на период строительства. И это, повторюсь, исключительно временная конструкция и обычная практика перед началом основных работ. Подпорки стояли и никаких технических проблем не имели. Никакой угрозы эта конструкция не представляла. По крайней мере нам руководство садика о проблемах не сообщало ни ранее, ни сегодня», – говорит Чудаков.

Слова Чудакова «Новому Дню» на условиях анонимности подтвердила работница садика. «С удивлением прочитала в одном из пабликов «ВКонтакте», что подпорки упали на детские кроватки. Это неправда. Такого не было. Правда то, что мы перевели детей в другой корпус, но не из-за угрозы, что подпорки упадут. Такой приказ был получен от городского департамента образования: нам сказали «переведите на всякий случай». Что и было сделано», – говорит воспитательница.

Сейчас дошкольное учреждение готовится к ремонту. С 14 июня садик закрывается, 15 июня к работам приступает подрядчик, выигравший тендер.

«Я лично изучал проект, есть чертежи по ремонту простенок. Дополнительно еще 100 процентов выложим простенки, после чего садик простоит без ремонта еще многие годы», – пообещал Чудаков.

Пост об ужасах в садике в микрорайоне Тополя был размещен 6 июня в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Автор-аноним выложил фотографию деревянной подпорки и написал: «Вот такое сооружение подпирает потолок в спальне где спят дети. Безопасность на высоте» (орфография и пунктуация автора сохранена). Курганцы осудили конструкцию, один из пользователей задал риторический вопрос: «Как тебе такое, Илон Маск?». Подписчица паблика по имени Юлия в комментариях под постом написала: «Сегодня, после очередного родительского собрания, садик закрыли. Две комиссии одобрили это сооружение, в майские праздники опора рухнула на 6 кроватей!».

Курган, служба информации

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