Глава Зауралья Шумков подписал соглашение с Игорем Сечиным

В рамках XXIII Петербургского международного экономического форума 7 июня «НК «Роснефть» и Курганская область заключили соглашение о развитии импортозамещения. Подписи под документом поставили врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и главный исполнительный директор «Роснефть» Игорь Сечин.

Соглашение направлено на максимальное использование «Роснефтью» и ее дочерними обществами промышленного потенциала предприятий Курганской области.

«Мы, во-первых, надеемся на возможности расширения сотрудничества по поставкам нефтепродуктов по сниженным ценам для наших предприятий. Второе – по возможности участия в социальных программах. Они эти вещи достаточно успешно администрируют. У компании «Роснефть» огромное количество реализованных социальных проектов в регионах ее присутствия. Нам дорог каждый партнер. Я уже писал, что сегодня мы реализуем более 20 проектов по ремонту и реконструкции социальных объектов с участием частных денег. Это не бюджет. Конечно, хотелось бы, что бы компания «Роснефть» поучаствовала», – отметил Вадим Шумков, которого цитируют в пресс-службе правительства.

Стороны намерены сформировать предложения по направлениям развития сотрудничества с промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями региона, а также перечень оборудования, разработок и технологий для испытания и промышленного использования на производственных объектах «Роснефти».

Курган, служба информации

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