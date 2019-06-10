Магазинный вор в Зауралье покусал охранника из-за сыра и конфет

В Шадринске в одном из магазинов произошел анекдотичный инцидент. 40-летний мужчина-вор покусал охранника.

Как сообщает 10 июня 2019 года управление МВД по Курганской области, в одном из универсальных магазинов Шадринска совершен грабеж. «Мужчина взял с витрины упаковку сыра, шоколадные конфеты и бутылку оливкового масла и направился к выходу. Рассчитываться за товары он не планировал. Общая стоимость набора продуктов – более двух тыс. рублей», – уточняет региональный полицейский главк.

Вора попытался остановить охранник магазина, но злоумышленник вцепился зубами ему в руку. Поймать злоумышленника помогла продавец, которая успела вызвать полицию. Выяснилось, что магазинный вор имеет судимость и проживает в Кургане. В Шадринск приехал в гости к своему брату, которого и хотел угостить сыром и конфетами.

По данным курганского УМВД, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Магазинный вор может отправиться в тюрьму на ближайшие четыре года.

Курган, Шадринск, служба информации

Курган, Шадринск. Другие новости 10.06.19

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