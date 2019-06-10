Курганцы стали брать меньше кредитов

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало свежий рейтинг, в котором оценивается уровень закредитованности россиян. Аналитики оценили среднее значение текущей долговой нагрузки заемщиков (ежемесячные платежи по всем кредитам) или так называемый PTI (payment to incomt). Положение курганцев в рейтинге изменилось.

В целом по стране среднее значение PTI за последние полгода снизилось на 0,56 процентных пункта.

Курганская область попала в ТОП-10 (десятая строчка в рейтинге) регионов по динамике снижения PTI и в ТОП-20 (шестая строчка в рейтинге) регионов с наименьшим PTI. Так, жители Зауралья снизили долговую нагрузку на 1,18 процентных пунктов до 21, 09 процентов.

НБКИ для составления рейтинга использовало данные от 4000 российких кредиторов, включая не только банки, но и микрофинансовые организации). Оценка кредитной нагрузки россиян проводится раз в полгода – весной и осенью.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 10.06.19

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