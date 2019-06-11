Зауралье надеется получить помощь федерации на реанимацию сел

Департамент АПК Курганской области начал работу по сбору заявок от муниципалитетов, которые могут быть включены в новую госпрограмму развития сельских территорий на 2020-2025 годы.

Как сообщил «Новому Дню» начальник управления развития сельских территорий и перерабатывающей промышленности Павел Остапенко, заявочный период уже начался. «Сейчас ждем предложений от муниципалитетов. Итоговая заявка от Зауралья будет сформирована к концу года, попытаемся включить максимально много пунктов. Это и газификация сельских территорий, и вопросы водоснабжения, и строительство дорог, строительство жилья», – говорит Остапенко.

Представитель регионального департамента АПК пока не готов озвучить сумму, на которую может претендовать область. Региональных квот в программе нет, все будет зависеть от того, насколько обоснованными и проработанными окажутся предложения курганцев. И какой объем софинансирования готов предложить областной бюджет.

Госпрограмма развития сельских территорий, разработанная Минсельхозом России, была запущена 31 мая 2019 года. Документ растянут на пять лет, общий объем финансирования составит около 2,3 трлн рублей, из них 1 трлн рублей – средства федерального бюджета.

Зампредседателя правительства РФ по вопросам АПК Алексей Гордеев, выступая в Совете Федерации, объяснил смысл принятия данной программы. Фактически это реанимация сельских территорий. За последние 25 лет естественная убыль и миграционный отток сельского населения страны превысил 2,5 млн человек. В селах и деревнях зафиксирован и самый высокий уровень безработицы – восемь процентов. Более 20 процентов селян живут за чертой бедности, их доходы ниже прожиточного минимума.

Госпрограмма, которая должна помочь селянам, разделена на пять проектов: жилищное строительство, содействие занятости населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 11.06.19

Вадим Шумков озвучил итоги проверки курганских больниц. / В Кургане начинается суд над женщиной, которая родила в туалете поезда и выкинула ребенка. / В правительстве Зауралья назвали фейком «заявление» Шумкова об объединении с Тюменью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»