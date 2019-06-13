Ремонтировать курганский участок трассы «Иртыш» будут москвичи

«Уралуправтодор» назвал подрядчика, который отремонтирует участок федеральной трассы «Иртыш» в районе Макушинского и Частоозеркого районов Курганской области. Результаты торгов сообщаются на сайте госзакупок.

Лот по ремонту автодороги Р-254 «Иртыш» (подъезд к городу Ишиму, участки км 396+480 – км 479+289) на сумму 2,1 млрд рублей заинтересовал только одну дорожно-строительную компанию. Контракт будет заключен с ООО «Дортех». Компания зарегистрирована в Москве в 2016 году, за это время москвичи исполнили 11 госконтрактов на общую сумму более 7,5 млрд рублей.

Курганский участок трассы будет ремонтироваться три года – работы, которые оплачивает федеральный бюджет, завершатся 2021 году. В 2019 году подрядчик получит 277, 8 млн рублей, в 2020 году – 861,9 млн рублей, в 2021 году – более 1 млрд рублей.

28 июня будут подведены итоги еще одного конкурса, связанного с ремонтом курганских участков трассы «Иртыш». Торги на сумму 1,3 млрд рублей объявило управление автомобильных дорог «Южный Урал». До 2020 года в ремонтную смету попали участки трассы от города Шумиха до границы с Мишкинским районом и сам Мишкинский район.

По данным управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», к числу самых проблемных участков трассы отнесены отрезки в районе поселка городского типа Мишкино, перекресток у села Введенское и перекрестки около Кургана.

Курган, служба информации

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