Московских аналитиков удивила стоимость аренды жилья в Кургане

Портал «Мир квартир» (портал о жилой недвижимости в России) в четверг, 13 июня, опубликовал аналитику: сколько квартир в разных городах страны можно снять вместо одной квартиры в Москве.

Составители рейтинга отнесли Курган к группе городов, в которых арендный ценник отстает от столичных расценок в разы. Так, на средства от сдачи средней столичной квартиры вполне реально снять сразу пять квартир в областном центре Зауралья.

«На среднемосковский «полтинник» в месяц в столице можно снять «двушку» где-нибудь за ТТК (третье транспортное кольцо, – прим. ред.) в доме панельной серии или небольшую «однушку» ближе к центру», – говорится в аналитическом отчете. В Кургане средняя стоимость арендного жилья составляет 10 тыс. 168 рублей.

В рейтинге городов с самым дешевым съемным жильем Курган занимает пятое место с конца. Дешевле арендовать квадратные метры можно только в Новокузнецке (10047 рублей), в городе Волжский (9931 рубль), Магнитогорске (9859 рублей) и Чебоксарах (9798 рублей).

В отчете «Мир квартир» говорится, что перебить московские ставки на жилье не может ни один другой город России. Там недвижимость отнимает в среднем в 3,4 раза больше средств, чем в регионах. Второй город по дороговизне – Санкт-Петербург.

Курган, служба информации

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