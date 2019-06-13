Курганский суд наказал женщину, обматерившую полицейских

Мировой судья Кетовского судебного района признал вину жительницы села Введенское, которая публично оскорбила представителя власти. Виновной придется заплатить штраф.
По данным прокуратуры Зауралья, в феврале 2019 года участковый полицейский прибыл по вызову в один из домов села Введенское, где обнаружил гражданку, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения.
«Обвиняемая, достоверно зная, что участковый является представителем власти и находится при исполнении, в присутствии посторонних лиц высказала в его адрес нецензурную брань», – уточняет 13 июня областная прокуратура.
В отношении селянки было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти, при исполнением им своих должностных обязанностей. Подсудимая отделалась штрафом – 10 тыс. рублей.
Курган, служба информации
Курган. Другие новости 13.06.19
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