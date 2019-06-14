В Кургане из-за крупного пожара сгорел цех

В пятницу, 14 июня 2019 года, в Кургане произошел крупный пожар в промышленном здании по улице Омская. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Пострадавших нет, 15 человек, находившихся в здании в момент возгорания, самостоятельно покинули цех.

«В 10:05 объявлена локализация на площади 100 кв м. К тушению от МЧС привлечены 28 человек, 11 единиц техники», – уточняют в региональном управлении МЧС.

Пользователи паблика «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что пожар произошел в рыбокоптильном цехе.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 13.06.19

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