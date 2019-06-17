Ветнадзор запретил продавать курганское молоко из-за кишечной палочки

Сотрудники управления Россельхознадзора по Курганской области поставили на режим усиленного лабораторного контроля местного производителя молока. В пробах продукции молокозавода выявлено предельно допустимое количество микроорганизмов (общая обсемененность) и бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщил «Новому Дню» заместитель руководителя регионального Россельхознадзора Антон Захаров, ведомство не имеет право называть производителя. «Нас могут обвинить в недобросовестной конкуренции. И в интересах производителя мы не можем его назвать. Лишь уточню: предприятие находится в переделах нашей компетенции, то есть на территории Курганской области», – говорит Захаров.

Представители ведомства уточняют, что помимо усиленного лабораторного контроля за деятельностью производителя молока, региональный Россельхознадзор начал внеплановую проверку на производстве. И, главное, предприятию выдано предписание о приостановлении действия деклараций «о соответствии на молоко пастеризованное». «Отсутствие данной декларации не позволяет производителю поставлять молочную продукцию на продажу», – добавили в курганском Россельхознадзоре.

Кишечная палочка в молоке была выявлена во время мониторинга качества. «Данный факт свидетельствует о нарушении режима термической обработки продукта, нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. Наличие бактерий группы кишечных палочек свидетельствует о биологическом загрязнении продуктов», – вывод ведомства.

Курган, служба информации

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