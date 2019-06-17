Новый курганский прокурор: уральский округ мне хорошо знаком

Новый прокурор Курганской области Андрей Назаров в понедельник, 17 июня, был представлен коллективу прокуратуры и руководству области. Об этом «Новому Дню» сообщили в прокуратуре ведомства. В Курган для представления Назарова прибыл начальник управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин.

Курганский прокурор завил, что хорошо знаком с уральским федеральным округом.

Государственный советник юстиции второго класса Андрей Назаров указом президента РФ от 6 июня 2019 года был назначен прокурором Курганской области. Он прибыл в регион из Республики Башкортостан, где с 2013 года возглавлял прокуратуру Республики.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.06.19

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