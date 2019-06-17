В Курганской области под колесами грузового поезда погиб подросток

Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту гибели 16-летнего мальчика в Курганской области. Подросток попал под поезд.

Как сообщает в понедельник, 17 июня, ведомство, трагедия произошла 14 июня вечером на 2347 километре станции Введенское.

«Машинист поезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд на ребенка не удалось, от полученных травм он скончался на месте происшествия», – уточняют следователи.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело – ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи ищут очевидцев трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.06.19

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