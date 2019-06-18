В Курганской области опять погиб ребенок

В поселке Стеклозавод Белозерского района утонула семилетняя девочка. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает СУ СК РФ по Курганской области. Проводится доследственная проверка.

По данным следователей, трагедия произошла 17 июня 2019 года. Девочка каталась на велосипеде и, не удержав равновесия, упала с обрыва в реку. «Тело ребенка было обнаружено в реке взрослыми, за помощью к которым обратилась другая малолетняя девочка, ставшая очевидцем трагедии», – уточняют в региональном СУ СК.

За последний месяц курганские следователи трижды сообщали о гибели детей. В Варгашинском районе после урока физкультуры 18 мая 2019 года скончался 15-летний школьник, ученик варгашинской СОШ №1. Как сообщал «Новый День», по предварительной версии смерть ребенка наступила из-за сердечной недостаточности. 14 июня на 2347 километре станции Введенское под колеса грузового состава попал 16-летний подросток. От полученных травм он скончался на месте.

Курган, Новый День, служба информации

Курган. Другие новости 18.06.19

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