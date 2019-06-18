В курганском аэропорту самолет встречали с полицией из-за одного пассажира

В аэропорту Кургана борт, вылетевший из Внуково, встречал наряд полиции. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, в правоохранительные органы 17 июня поступил сигнал о том, что в самолете находится авиадебошир.

Самолет рейса Москва-Курган прилетает в столицу Зауралья рано утром. Дебоширом оказался житель Кургана 1982 года рождения. Он был пьян и, как уточняют полицейские, «вел себя вызывающе, выражался грубой нецензурной бранью».

Нарушитель порядка был доставлен в дежурную часть, где в отношении него составили протокол за мелкое хулиганство.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 18.06.19

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