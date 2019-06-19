Глава Зауралья Шумков прокомментировал изменение стоимости электричества с 1 июля

В Зауралье не будет повышения тарифов на электроэнергию. С 1 июля 2019 года энерготариф остается на прежнем уровне – 3,32 рубля за киловатт. Это ниже предельно минимального уровня тарифа, установленного ФАС России – 3,41 рубля за киловатт.

О заморозке тарифа в среду, 19 июня, в своем аккаунте в Инстаграм сообщил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. «Несмотря на повышение НДС, тариф для населения по электроэнергии удалось в этом году не повысить ни на копейку. Останется на том же уровне, что и год назад», – написал Шумков и поблагодарил всех, «кто нас поддержал, и в Москве, и в регионе».

Тарифы для населения традиционно меняются два раза в год. Стандартная индексация происходит с 1 января и 1 июля. По данным пресс-службы губернатора, нулевая индексация энерготарифа зафиксирована только в Курганской области. При этом тариф на электроэнергию в регионе не самый низкий в стране. К примеру, население не самой богатой Оренбургской области с 1 июля будет платить 3,08 рубля за киловатт.

Энергетическую систему Курганской области контролируют бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. В состав их бизнеса входят Курганские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ОАО Курганэнерго», ОАО «Курганская генерирующая компания».

Курган, служба информации

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