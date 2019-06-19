Курганские казаки присягнули Шумкову

Казаки Зауральского отдельского казачьего общества (ЗОКО) Оренбургского войскового казачьего общества в среду, 19 июня, заявили, что поддержат кандидатуру Вадима Шумкова на предстоящих губернаторских выборах.

От имени ЗОКО (входит в госреестр казачьих войск РФ) выступил атаман по молодежной политике Владимир Ярушников. «Слава Богу, у нас указом президента сейчас назначен новый врио губернатора Курганской области Вадим Михайлович Шумков. В сентябре 2019 года на выборах мы все за него проголосуем – православный, многодетный, ответственный, деятельный и исполнительный человек», – заявил Ярушников.

Свою преданность Шумкову казаки, в том числе, объяснили и тем, что врио губернатора «поддерживает казачью культуру и православные традиции». И перечислили: в регионе прошел фестиваль казачьей культуры «Русское поле», представители областного правительства планируют встречу с лидерами зауральского казачества для обсуждения текущих проблем ЗОКО.

«В разные годы в Курганской области ситуация складывалась по-всякому. Были времена, что руководство региона или отдельные чиновники препятствовали деятельности нашего общества. Наши ребята активно принимают участие в охране государственной границы, помогают полиции и пограничникам, занимаются охраной общественного порядка. Мы надеемся, что врио губернатора станет для нас настоящим другом, с которым мы будем взаимодействовать по вопросам развития казачества», – резюмировал заместитель атамана ЗОКО по взаимодействию с общественными организациями и СМИ Михаил Белокрылов.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 19.06.19

Стоимость ремонта «убитой» дороги Кургана подорожала на 10 млн рублей. / Глава Зауралья Шумков прокомментировал изменение стоимости электричества с 1 июля. / Жители курганского села изменили график Шумкова и добились от него невозможного (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»