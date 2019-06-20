В Кургане три ребенка устроили ДТП

В Кургане на улице Глинки произошло ДТП с участием трех несовершеннолетних. Как сообщает областное ГИБДД, 15-летний подросток без прав на мотоцикле «ИЖ Юпитер» 19 июня сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу. Виновник аварии с места ДТП сбежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий юный мотоциклист был найден. Выяснилось, что он ехал не один, а с пассажиром, которому 13 лет. Подростки катались по городу без шлемов, естественно, у них нет водительских прав, а сам мотоцикл давно снят с регистрационного учета для утилизации.

Пешеход получил незначительные травмы, госпитализация ему не потребовалась.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 20.06.19

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